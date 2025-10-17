Вишневые точки: почему появляются красные родинки

Хирург-онколог Казим Алиев заявил, что у половины жителей Крыма есть ангиомы — доброкачественные сосудистые образования, которые на коже проявляются красными точками и возникают из-за неправильного разрастания капилляров и лимфатических сосудов, сообщает «Крымская газета» .

«Ультрафиолет расслаб­ляет стенки сосудов, провоцируя их расширение, и создает условия для появления ангиом. Влияют и агрессивные косметические процедуры: глубокие пилинги и лазерные шлифовки вызывают локальное воспаление, которое стимулирует рост новых сосудов», — сказал доктор.

По его словам, с течением времени число красных пятнышек на коже обычно растет. Доктор отмечает, что эти образования, известные как «вишневые» или «старческие» ангиомы, часто являются следствием возрастных изменений.

Гормональные колебания, беременность и использование гормональных медикаментов могут способствовать их появлению. У значительной доли людей старше 30-40 лет наблюдается наличие подобных сосудистых образований.

