Видновский врач достал из уха женщины инородный предмет

Во врачебную амбулаторию «Южная» Видновской больницы обратилась 81-летняя женщина, желающая пройти профилактический осмотр. На приеме у оториноларинголога пациентка пожаловалась на долговременное снижение слуха в правом ухе. После осмотра врач обнаружил у нее в слуховом проходе серную пробку, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Произведя промывание уха для удаления серной пробки, с помощью отоскопа я вновь осмотрел слуховой проход и обнаружил там поблескивающий инородный предмет. С помощью специального крючка извлек инородный предмет, оказавшийся фрагментом ожерелья, увидев который пенсионерка с удивлением отметила, что потеряла его в пятилетнем возрасте. Только спустя 76 лет «пропажу» удалось обнаружить в слуховом проходе. Инородный предмет был извлечен без каких-либо сложностей, причем без анестезии. Пациентка отметила, что теперь прекрасно слышит. Несмотря на многолетнее пребывание украшения в ухе, перепонка и слуховой проход за это время не пострадали», — сказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, а необычную находку забрала на память. Специалисты рекомендуют при снижении слуха не затягивать с обращением к специалисту. Записаться на прием к врачу можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг «Здоровье» или инфомат.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.