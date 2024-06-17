Ветеранов здравоохранения поздравили в Реутове

В фонде социальной поддержки населения в Реутове День работников здравоохранения традиционно отметили посиделками и концертом от «Активного долголетия», сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.

«Традиционно проводим такие встречи. Ветераны здравоохранения всегда с удовольствием приходят к нам, чтобы пообщаться, попеть, посмотреть на концерт и поделиться последними новостями. Мы в свою очередь готовим для них подарки, а участники клуба «Активное долголетие» творческую программу», — рассказала руководитель Фонда социальной поддержки населения Анна Бабалова.

Представители Молодой гвардии и депутаты Совета депутатов Реутова вручили ветеранам здравоохранения памятные подарки и поздравили с профессиональным праздником

Завершилось мероприятие праздничным чаепитием, на котором участники мероприятия, еще спели песни и даже станцевали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.