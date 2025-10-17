Вернуть былые ощущения: милфы массово делают интимную пластику

Российские косметологи рассказали, что женщины в возрасте 40+ начали прибегать к интимной пластике точек G. Они делают уколы в зону повышенной чувствительности, чтобы омолодиться и вернуть былые ощущения, сообщает SHOT .

В последнее время спрос на данную услугу увеличился среди этой категории клиенток. Процедура «аугментация точки G» — введение гиалуроновой кислоты для придания точке G объема и увеличения ее размера. Цена процедуры — 10–30 тыс. рублей в зависимости от клиники.

Женщины считают, что из-за стресса и нарушения кровообращения в малом тазу уменьшается чувствительность, поэтому достигнуть оргазма сложнее.

У этой процедуры есть и риски. У женщины после нее может возникнуть гиперчувствительность или, наоборот, снижение ощущений из-за индивидуальных особенностей тканей. Еще может быть аллергическая реакция.

Ранее в РФ резко вырос спрос на скротокс. Мужчины колют ботокс в свои половые органы, чтобы улучшить их состояние.

