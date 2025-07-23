Важнейший минерал: нутрициолог рассказала о дефиците магния

Врач Леонова: дефицит магния приводит к гипертонии и проблемам с сердцем

Эксперт-нутрициолог Галина Леонова заявила, что рекомендованная суточная доза магния составляет около 40 мг: это очень важный для здоровья человека минерал, а его дефицит может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и гипертонии, остеопорозу и головным болям, астме и мышечным болям, сообщает RuNews24.ru .

«Всего 2,5 стакана шпината в день достаточно, чтобы восполнить суточную норму. Но биодоступность магния в разных продуктах разная», — подчеркнула доктор.

По ее словам, для поддержания нормы стоит включить в рацион зелень, орехи и цельные злаки, избегать алкоголя и сладкого, следить за состоянием желудочно-кишечного тракта.

Основной орган, регулирующий уровень магния — это почки: они фильтруют минерал и сохраняют до 95%. В некоторых случаях стоит обсудить с врачом прием его добавок, особенно при хронических заболеваниях или регулярных физических нагрузках.