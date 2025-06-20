Вакцину от рака начнут тестировать в России уже этой осенью

Испытания российской вакцины от рака начнутся в сентябре 2025 года

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в сентябре 2025 года в России начнутся клинические испытания отечественной персонализированной мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний, сообщает Life.ru .

Это заявление было сделано на сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025.

По словам Гинцбурга, получение разрешения на проведение испытаний на людях ожидается в августе, после чего, в сентябре, вакцину введут 60 добровольцам, проходящим лечение в двух онкологических клиниках.

«Все документы, соответственно, на руках. В конце сентября на базе, в первую очередь, Герцена (Московский научно-исследовательский онкоинститут им. П. А. Герцена — ред.), во вторую очередь, они догоняют Блохина (НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина – ред.), там и там по 30 больных меланомой получат соответствующее первое лечение», — заключил он.