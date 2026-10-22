В Жуковской больнице проведут лекцию о грудном вскармливании

Специалист Института гигиены Татьяна Шумакова 24 октября в 11:00 проведет лекцию о грудном вскармливании в женской консультации городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На лекции расскажут, как наладить кормление по требованию и понять, достаточно ли ребенку молока. Участники смогут задать вопросы специалисту.

«Кормление грудью — это естественная система взаимоотношений между матерью и ребенком, которая сформировалась за миллионы лет эволюции и, казалось бы, не должна вызывать никаких затруднений. В то же время опыт медиков и статистика запросов в интернете говорят иное», — рассказала заведующая женской консультацией Татьяна Швыряева.

Лекции в консультации проходят регулярно. На них приглашают пациенток женской консультации и будущих родителей. Мамы и папы, которые уже посетили занятия, отмечают их пользу.

Записаться можно через врача женской консультации. Также разрешено прийти без записи. Лекция начнется 24 октября в 11:00 в кабинете 332 городской поликлиники по адресу: улица Фрунзе, дом 1, корпус 1. Вход — со стороны улицы Чкалова, 28.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.