В Жуковскую больницу с жалобами на боль в области глазницы обратился 45-летний мужчина, участник специальной военной операции, находившийся в краткосрочном отпуске, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Год назад он получил тяжелое осколочное ранение в голову — тогда пуля снайпера попала в лицевой скелет, оставив несколько пробоин в шлеме и бронежилете. Боец восстановился и вернулся в строй, но спустя время забытый осколок напомнил о себе.

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии оперативно провели обследование и обнаружили инородное тело в глазнице. Пациент был срочно госпитализирован.

«Блуждающий по орбите глазницы осолок грозил пациенту потерей зрения. В ходе операции, которая длилась около двух часов, осколок был зафиксирован и извлечен из глазницы. Это оказался металлической лепесток, размером меньше одного сантиметра и толщиной менее одного миллиметра», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Дмитрий Никитин.

В настоящее время мужчина полностью восстановился, его уже выписали. После отпуска он вернется в свою часть для продолжения службы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.