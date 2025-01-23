В женской консультации Реутова провели около 50 занятий «Школы мам» в 2024 году

В женской консультации городского округа Реутов прошла первая в этом году встреча в рамках проекта «Школа мам». Заведующая учреждения Елена Шинкаренко рассказала о том, как правильно собрать сумку в роддом. Также были рассмотрены родовспомогательные учреждения Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Занятие посетили 8 беременных женщин и их родственники. Мы вернулись после праздничных каникул и с радостью открыли новый рабочий год. Будущие мамочки задавали интересующие их вопросы, получили дельные советы», — поделилась Елена Шинкаренко.

На занятиях с будущими мамами работают психолог, юрист, социальный работник, акушер-гинеколог, врачи-педиатры и другие специалисты. В Школе будущие мамы и папы получают все необходимые знания о физиологических и психологических особенностях течения беременности, об особенностях питания и образа жизни женщины в этот период. Лекции посвящены выбору родовспомогательных учреждений Подмосковья, подготовке к рождению ребенка, непосредственно родам и послеродовому периоду.

Такая практика помогает будущим родителям подготовиться к новому статусу и присутствию самого маленького члена семьи в доме. Здесь, в дружеской атмосфере, специалисты помогают беременным и их родственникам, в том числе, развеять многие мифы, касающиеся такой важной темы, как роды и ожидание ребенка.

В прошлом году в женской консультации Реутова провели около 50 занятий «Школы мам».

Занятия проходят каждый вторник в 14:00 по адресу: ул. Ленина, д. 2А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.