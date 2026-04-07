В Воскресенске в парке Кривякино провели День здоровья

День здоровья прошел 4 апреля в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске в честь Всемирного дня здоровья. Для жителей организовали зарядку, забег, северную ходьбу и работу центра здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всемирный день здоровья ежегодно отмечают в начале апреля. Дата приурочена к созданию Всемирной организации здравоохранения в 1948 году и с 1950 года стала ежегодной традицией. Праздник призван напомнить о важности профилактики заболеваний и внимательного отношения к самочувствию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.