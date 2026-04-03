В Волоколамском округе открыли поликлинику после капремонта

Поликлиника на 140 посещений в смену возобновила работу в селе Осташево Волоколамского округа после капитального ремонта. Медпомощь здесь получают более 7 тыс. взрослых и детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиника расположена по адресу: Московская область, Волоколамский округ, село Осташево, Микрорайон, д. 11а. В ходе капремонта в здании заменили инженерные коммуникации и выполнили внутреннюю отделку. Для пациентов организовали зоны ожидания, установили навигацию и новую мебель, создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«В Подмосковье реализуется масштабная программа ремонтов учреждений здравоохранения. С начала года в регионе после капремонта открылись терапевтический корпус в Раменском и поликлиника в Осташево. Всего до конца года отремонтируем еще 15 стационаров и 11 поликлиник», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В поликлинике ведут прием участковые терапевты и педиатры, по графику работают хирург, стоматолог, офтальмолог и эндокринолог. Действуют рентген-аппарат, кабинет физиотерапии, кабинеты вакцинопрофилактики и забора крови.

«В поликлинике ведут прием участковые терапевты и педиатры, а также по графику будет проводиться прием врачей узкой специализации», — отметила главный врач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.

Записаться на прием можно по номеру 122, через региональный портал Госуслуг «Здоровье» (https://zdrav.mosreg.ru/start), а также с помощью чат-бота в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.