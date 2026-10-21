В Верее обсудили диспансеризацию и вакцинацию жителей
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова и начальник отдела социального развития администрации округа Наталья Насекина 20 октября посетили Верейскую поликлинику Наро-Фоминской больницы. Они оценили организацию работы учреждения и обсудили вопросы профилактики заболеваний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Представители администрации осмотрели взрослую и детскую поликлиники. Вместе с заведующим Игорем Рыжковым они обсудили ход диспансеризации и текущую ситуацию с вакцинацией населения.
Во время беседы с врачом-педиатром участники встречи обменялись мнениями об актуальных задачах в работе с юными пациентами. Также они уделили внимание подготовке медицинских кадров: со студенткой медицинского колледжа, которая проходит практику в поликлинике, поговорили о дальнейшей учебе и профессиональных планах.
Участники встречи отметили, что такие выезды помогают детально оценить повседневную работу медучреждений и поддержать как действующих специалистов, так и тех, кто только начинает профессиональный путь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.
«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.