В Верее обсудили диспансеризацию и вакцинацию жителей

Представители администрации осмотрели взрослую и детскую поликлиники. Вместе с заведующим Игорем Рыжковым они обсудили ход диспансеризации и текущую ситуацию с вакцинацией населения.

Во время беседы с врачом-педиатром участники встречи обменялись мнениями об актуальных задачах в работе с юными пациентами. Также они уделили внимание подготовке медицинских кадров: со студенткой медицинского колледжа, которая проходит практику в поликлинике, поговорили о дальнейшей учебе и профессиональных планах.

Участники встречи отметили, что такие выезды помогают детально оценить повседневную работу медучреждений и поддержать как действующих специалистов, так и тех, кто только начинает профессиональный путь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.