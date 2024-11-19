В университете «Дубна» запатентовали новый метод ранней диагностики заболеваний

Патент «Способ создания аналитической метки на основе многослойных халькогенидных квантовых точек, покрытых полимером, с полноразмерными антителами» был получен группой сотрудников кафедры химии, новых технологий и материалов университета «Дубна» под руководством д. х. н., профессора Павла Гладышева и к. х. н., доцента Елены Грибовой. Уникальная методика позволит увеличить чувствительность тест-систем вдвое. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дубны.

«Несмотря на простоту применения аналитических меток в различных тест-системах, механизм взаимодействия метки с антителами и другими биообъектами достаточно сложен и включает ряд специфических процессов, которые требуют детального изучения. Наша разработка позволит увеличить чувствительность определения за счет правильного ориентирования антител на аналитической метке почти в два раза. Тогда можно будет диагностировать болезнь на раннем этапе развития», — объяснила один из участников исследования, старший преподаватель кафедры химии, новых технологий и материалов Сагила Новикова.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что университет «Дубна» является инновационным образовательным холдингом, который обеспечивает экономику страны высокими технологиями и профессиональными кадрами.

«Уровень востребованности выпускников является одним из самых высоких в России. Получение патента подтверждает высокий статус нашего университета», — прокомментировал глава округа.

Систему можно использовать в медицине, промышленности, ветеринарии и фармацевтике для создания экспресс-тестов, которые точно определяют содержание различных веществ, например тест-полоски для раннего выявления коронавируса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.