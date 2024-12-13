В учебном центре профсоюзов Подмосковья наградили команду МОЦОМД

12 декабря союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» провел торжественное собрание физкультурно-профсоюзного актива по подведению итогов и награждению победителей и призеров ХХХ спартакиады среди областных организаций профсоюзов и трудовых коллективов Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Команда Fortis Doctores Московского областного центра охраны материнства и детства заняла первое место в своей подгруппе. Награду команды получил неоднократный победитель соревнований, врач травматолог-ортопед Виктор Мерзликин, а также идейный вдохновитель команды, заведующий кабинетом неотложной травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Мишура.

«Председатель Союза отметил важность проведения подобных мероприятий для укрепления командного духа и здорового образа жизни среди работников. А мне хочется поблагодарить организаторов Спартакиады за возможность продемонстрировать свои навыки и дух соревнования. Наша команда и дальше будет продолжать делать все возможное для сохранения и приумножения совместных успехов», — поделился врач травматолог-ортопед Виктор Мерзликин.

«Поздравляем всех участников команды. Надеемся, что следующий этап Спартакиады принесет новые победы и яркие эмоции, укрепляя дружбу и сотрудничество среди работников Московской области», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.