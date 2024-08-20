В центре Одинцова с 5 сентября по 29 ноября можно сделать прививку от гриппа

Жителей Одинцовского округа информируют о начале прививочной кампании от сезонного гриппа. Для удобства на центральной площади Одинцово будет развернут мобильный фельдшерско-акушерский пункт. ФАП будет работать по будням с 5 сентября до 29 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

График работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта:

Пройти вакцинацию взрослому населению можно будет в приемные дни с 9:00 до 18:00. При себе для получения прививки в ФАП необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Медлить с прививкой не стоит. Иммунитет от гриппа формируется спустя 14 дней после введения вакцины и сохраняется от 9 до 12 месяцев.

Прививаться рекомендуется каждый год, чтобы «освежить» иммунную память организма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.