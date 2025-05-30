В Центре интегративной медицины Подмосковья помогли пациентке с хламидиозом

В научно-практический центр интегративной медицины обратилась 56-летняя жительница, недавно перенесшая операцию по поводу вальгусной деформации стоп. Пациентку беспокоили боли в области послеоперационных ран, а также в коленных суставах и суставах пальцев кистей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В надежде избавиться от симптомов, существенно снижающих качество ее жизни, жительница Подмосковья обратилась в НП ЦИМ, где путем биорезонаносной диагностики у нее был выявлен хламидиоз, органами мишени которого стали позвонки и суставы, в которых уже сформировался хронический дегенеративный процесс.

«С учетом выявленного диагноза пациентке проводилась эндогенная и экзогенная биорезонансная терапии антихламидийными частотами. 12 проведенных сеансов позволили достигнуть положительную динамику в виде купирования болевого синдрома и улучшения общего самочувствия», — сказала врач Надежда Кухаренко.

Биорезонансная терапия (БРТ) — это уникальный метод диагностики заболеваний, который позволяет провести тест на наличие инфекций, заболеваний органов и систем, а также с помощью электромагнитных колебаний создать индивидуальную программу лечения.

Получить направление на диагностику можно при наличии медицинских показаний у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.