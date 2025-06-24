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В Центральном филиале МОККВД начал прием первый врач-онколог-хирург

В Центральном филиале Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера приступил к работе первый врач-онколог-хирург, специализирующийся на онкодерматологии, Сергей Селезнев, передает пресс-служба Минздрава региона.

Доктор имеет богатый практический опыт свыше трех лет, что позволяет эффективно выявлять и успешно проводить лечение широкого спектра кожных заболеваний различной степени сложности.

Сергей Селезнев осуществляет лечение доброкачественных новообразований кожи: кератом, папиллом, гемангиом, родинок, дерматофибром, атером, липом, бородавок. Кроме того, доктор специализируется на лечении онкологических заболеваний кожи, включая базальноклеточный рак (БКР), плоскоклеточный рак (ПКР) и начальные формы меланомы. Для удаления различных новообразований специалист применяет современные и эффективные методы, включая хирургический, электрокоагуляционный и криодеструкцию.

«Кадровые вопросы — это важная часть программы модернизации первичного звена здравоохранения. Привлечение новых профессионалов позволяет нам обеспечить жителям Подмосковья доступ к более широкому спектру медицинских услуг и повысить качество предоставляемой помощи», — отмечает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Юлия Матушевская.

Записаться на прием к новому специалисту в рамках оказания платных медицинских услуг можно во время визита к врачу-дерматовенерологу или по телефону дежурного администратора +7 (495) 681-44-60.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.