В Талдомском округе прошел форум здравоохранения

Форум здравоохранения прошел 11 марта в Центральном доме культуры Талдомского округа. Представители власти, медики и жители обсудили работу местной системы здравоохранения и пути ее развития, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Третий форум здравоохранения объединил представителей медицинского сообщества, органов власти и жителей округа. В обсуждении приняли участие исполняющая обязанности главы округа, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Юрина, председатель совета депутатов Михаил Аникеев, советник министра, директор Центра медицинской инспекции министерства здравоохранения Московской области Юрий Родионов, а также главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов с заместителями и руководителями отделений.

Жители задали вопросы о работе скорой помощи, доступности записи к врачам и на диагностические исследования, обеспечении льготными лекарствами. Участники обсудили проблемные вопросы и наметили меры по повышению качества медицинской помощи взрослым и детям.

После форума Юрий Родионов посетил отделения и поликлиники округа, пообщался с пациентами и оценил работу Талдомской больницы. Он отметил современное оснащение, комфортные условия и профессионализм специалистов, которые позволяют оказывать помощь на должном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.