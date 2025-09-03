В Ступине обсудили вопросы здравоохранения

сегодня в 19:27

В окружной администрации Ступина прошел здравчас, где обсудили обращения жителей и ход капитального ремонта объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совещание прошло под руководством главы муниципалитета Сергея Мужальских, при участии заместителей главы, руководителей структурных подразделений администрации, представителей депутатского корпуса и Ступинской клинической больницы.

За неделю поступило 40 обращений от жителей, что на восемь больше, чем в прошлый период. Жалобы касаются некорректного заполнения медицинских карт пациентов. Каждый случай разбирается отдельно.

По словам представителя Ступинской клинической больницы, капитальный ремонт активно ведется в поликлинике поселка Малино. На объекте трудятся 22 специалиста, готовность — 80%. Задержка связана с невыполнением части работ со стороны «Россетей».

«Михневский корпус — здесь ситуация сложнее: часть работ не выполнена, сменился застройщик, есть вопросы по техинспекции. Ведётся разработка нового проекта», — отметили в больнице.

В инфекционном корпусе в городке Ступино работы по капремонту продолжаются, подрядчик устраняет выявленные недостатки. По графику в январе 2026 года готовность объекта должна достичь 80%. Основные трудности связаны с инженерными сетями.

Вопросы здравоохранения находятся на контроле главы округа. Проблемные ситуации прорабатываются до их полного решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.