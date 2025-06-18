В США врачи приняли роды у пациентки с мертвым мозгом

The Guardian: В США врачи приняли роды у пациентки после смерти мозга

В Соединенных Штатах врачи приняли роды у мертвой женщины. Вес новорожденного составил всего 823 граммов, сообщает KP.ru .

Как пишет британская газета The Guardian, инцидент произошел в штате Джорджия. Во время беременности медики констатировали Адриане Смит смерть мозга. Из-за действующего в штате запрета на аборты после 6-й недели беременности американка находилась на постоянном аппаратном жизнеобеспечении.

По словам матери женщины, для спасения малыша дочери делали преждевременное кесарево сечение. В настоящее время новорожденный находится в отделении интенсивной терапии и «борется за жизнь».

У Адрианы были сильные головные боли. В феврале текущего года врачи обнаружили в сосудах головного мозга девушки тромбы, которые и стали причиной ее смерти. Медики делали все возможное, чтобы искусственно поддерживать организм пациентки и подарить жизнь ребенку.

«Мы хотели, чтобы жизнь ребенка сохранили, ведь он часть нашей дочери. Однако такое решение все-таки должно было оставаться за нами, а не за штатом», — сказала новоиспеченная бабушка Эйприл Ньюкирк.

При этом в офисе генерального прокурора штата Кристофера Карра заявили, что ограничение не подразумевает обязательного подключения беременных женщин к системам жизнеобеспечения после установления факта смерти мозга.

Ранее у пассажирки столичного метро начались роды на станции «Чистые пруды». Рядом по случайности оказалась девушка-ординатор, которая благополучно приняла роды.