В США доктора впервые удалили рак позвоночника через глазницу

В Соединенных Штатах доктора в первый раз удалили рак позвоночника через глазницу. Длительность операции составила 19 часов, сообщает Baza .

У 18-летней жительницы Мэриленда Карлы Флорес обнаружили рак, который охватил спереди верхние шейные позвонки, а также сужал позвоночный канал. Под угрозой оказались ключевые центры мозга. Она попала на лечение к нейрохирургу Мохамеду Лабибу.

До этого специалист публиковал исследование о лечении рака через глазницу. Он решил попробовать избавить Флорес от опухоли таким способом.

Лабибу вместе с коллегами несколько раз потренировались на трупах. Затем взялись оперировать Флорес. Процедура заняла 19 часов и в итоге пациентке успешно удалили опухоль через глазницу.

Флорес восстанавливались полтора месяца. После этого опухоль у девушки ушла и видимых дефектов на лице не осталось.