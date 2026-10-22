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В Солнечногорской больнице приняли пятисотого малыша с начала года

Мальчик Дмитрий стал пятисотым ребенком, родившимся в Солнечногорской больнице с начала 2026 года. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий стал первым ребенком Светланы Раднаевой. Мальчик родился путем кесарева сечения с весом 3,6 кг и ростом 53 см. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Светлана наблюдалась в местной женской консультации и выбрала Солнечногорскую больницу, поскольку слышала о профессионализме врачей. Она планирует обращаться сюда и в будущем.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил семью с рождением сына и поблагодарил коллектив роддома за профессионализм и заботу.

«Рождение пятисотого малыша — это показатель того, что жители доверяют врачам и выбирают Солнечногорскую больницу для самого важного события в жизни», — сказал Константин Михальков.

Заведующая акушерским отделением Анна Самко назвала появление пятисотого новорожденного важным событием для роддома. По ее словам, число родов растет второй год подряд и немного превышает прошлогодний показатель.

«К концу года мы стремимся к семистам родам», — рассказала Анна Самко.

Роддом расширяет географию приема: сюда приезжают пациентки из Солнечногорска, Клина, Волоколамска, Шаховской, Зеленограда и Москвы.

В учреждении оборудованы индивидуальные родильные залы для партнерских родов. Все послеродовые палаты одноместные, посещения родственников разрешены и в бесплатных палатах.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное»; главы округа Константина Михалькова.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.