В Солнечногорске врачи спасли мужчину с ожогом стоп

В Солнечногорске хирурги спасли 32-летнего мужчину с химическим ожогом третьей степени обеих стоп после длительного контакта с агрессивным раствором. Пациент более суток находился в мокрой обуви и обратился за помощью только после ухудшения состояния, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчину экстренно доставили в хирургическое отделение Солнечногорской больницы спустя более 24 часов после контакта с раствором для обработки полов. На работе он промочил ноги химическим средством и целые сутки проходил в мокрых тапках. Самолечение не помогло: состояние ухудшилось, и пациент потерял способность ходить.

При поступлении врачи диагностировали химический ожог третьей степени обеих стоп. Подошвы были покрыты пузырями с гнойным содержимым, наблюдался выраженный отек. Медики немедленно провели хирургическую обработку и иссекли некротические ткани.

«При поступлении у мужчины был диагностирован химический ожог третьей степени обеих стоп. Немедленно была проведена хирургическая обработка: иссечены все некротические ткани. Назначено комплексное лечение и ежедневные перевязки. Уже через несколько дней пошла положительная динамика — сейчас заживление проходит без осложнений. К счастью, ампутация не потребовалось», — рассказал врач-хирург первого хирургического отделения Солнечногорской больницы Михаил Строителев.

Пациента выписали на амбулаторное лечение. По оценке врачей, его трудоспособность будет полностью восстановлена. Медики напоминают, что длительный контакт кожи с агрессивными веществами может привести к тяжелым последствиям и требует своевременного обращения за помощью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.