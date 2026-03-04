В Солнечногорске в женской консультации начала работать новый врач

Акушер-гинеколог Дарья Глушко приступила к работе в женской консультации Солнечногорска. Специалист будет вести беременность, проводить осмотры и назначать лечение при гинекологических заболеваниях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дарья Глушко окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Ординатуру прошла на кафедре акушерства и гинекологии, а также в Городской клинической больнице № 31 имени академика Г. М. Савельевой и Центре планирования семьи и репродукции. Ранее работала в подведомственной поликлинике при Министерстве иностранных дел РФ.

После декретного отпуска врача назначили в Солнечногорскую больницу, затем — в женскую консультацию, где она ведет прием пациенток.

«Врачом я точно хотела стать класса с пятого, а ближе к десятому-одиннадцатому поняла, что хочу быть именно акушером-гинекологом. Мне хотелось стать тем доктором, с которым женщинам будет комфортно на приеме. Надеюсь, что у меня это получилось», — поделилась Дарья Глушко.

С начала года штат Солнечногорской больницы пополнили шесть специалистов, в том числе участковые терапевты, педиатр, нейрохирург и оториноларинголог. Глава городского округа Константин Михальков отметил, что 182 сотрудника получают компенсацию за аренду жилья, также действуют программы социальной ипотеки и предоставления земельных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.