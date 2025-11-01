В Шатуре после капремонта открылась взрослая поликлиника

В Шатуре возобновила прием пациентов взрослая поликлиника на 255 посещений в смену на улице Интернациональная. В здании проведен капитальный ремонт: заменен фасад, окна, двери, инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка помещения, установлены новая мебель и навигация. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Взрослая поликлиника в Шатуре обслуживает более 76 тыс. жителей. Благодаря ремонту, здесь оборудованы комфортные зоны ожидания приема врача. Также в поликлинике работают кабинеты выписки рецептов на льготные лекарства и телемедицины. Кроме того, организован отдельный вход для пациентов с симптомами ОРВИ для разделения потоков», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В поликлинике установлено современное оборудование, в том числе флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ. Прием ведут врачи-терапевты и узкопрофильные специалисты: кардиолог, невролог, ЛОР, эндокринолог, хирург, травматолог-ортопед, уролог и другие. Также работает кабинет неотложной помощи.

Поликлиника располагается по адресу: Московская область, город Шатура, улица Интернациональная, дом 24. Записаться на прием можно через портал «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.