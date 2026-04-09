В Шаховской больнице приступил к работе гинеколог высшей категории

В гинекологическом отделении Шаховской больницы начал работать оперирующий акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Игорь Вакула. Врач имеет 15-летний стаж и оказывает как плановую, так и экстренную помощь пациенткам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игорь Вакула — акушер-гинеколог высшей квалификационной категории с 15-летним опытом работы. Ранее он пять лет работал в Лотошинской центральной районной больнице, где был врачом акушером-гинекологом и дежурным врачом приемного отделения.

Затем восемь лет специалист трудился в Волоколамской больнице. Он работал в акушерском и гинекологическом отделениях, а также возглавлял акушерское отделение.

В Шаховской больнице врач оказывает помощь пациенткам, которым требуется консервативное и оперативное лечение. Прием ведется в будние дни с 12:00 до 14:00 в гинекологическом отделении. Записаться на консультацию можно по телефону +7 (496) 373-37-52.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.