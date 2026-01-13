В Серпухове за первую декаду января 2026 года родились 30 детей

В серпуховском родильном доме с 1 по 11 января 2026 года появились на свет 30 малышей, среди которых 10 девочек и 20 мальчиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первые дни 2026 года в серпуховском родильном доме родились 30 детей — 10 девочек и 20 мальчиков. Среди новорожденных есть мальчик, родители которого приехали с Кубы. Его роды прошли успешно благодаря профессионализму медперсонала.

Учреждение оснащено современным оборудованием, включая новейшие реанимационные системы для новорожденных. Здесь оказывают помощь при сложных родах и поддерживают партнерские роды, создавая комфортные условия для мам и малышей.

В родильный дом приезжают роженицы не только из Серпухова, но и из соседних городов и районов. Коллектив учреждения отмечает, что рад быть частью важных событий в жизни каждой семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.