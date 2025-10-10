В Серпухове стартовала мобильная вакцинация против гриппа

В преддверии осеннего сезона простудных заболеваний администрация городского округа Серпухов принимает активные меры по обеспечению здоровья жителей. Особую тревогу вызывает распространение гриппа и его тяжелых осложнений, поэтому главной мерой профилактики становится вакцинация, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря тесному сотрудничеству с ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России в Серпухове появился мобильный пункт вакцинации. Это поистине удобное решение для всех жителей — теперь сделать прививку можно быстро, бесплатно и без предварительной записи.

Особую важность вакцинация приобретает для тех, кто находится в группе риска: детей, пожилых людей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Именно эти категории населения наиболее уязвимы перед лицом вирусных инфекций.

Для спокойствия жителей перед каждой прививкой опытный врач проводит тщательный осмотр и консультацию. В пункте используются только современные, безопасные и эффективные вакцины, которые полностью соответствуют рекомендациям Минздрава России.

Мобильный пункт вакцинации расположен около торгового центра «Б-Класс» и работает в удобное для жителей время: по четвергам и пятницам (16 и 17 октября) с 12:00 до 18:00, а по субботам (18 октября) — с 10:00 до 16:00. Для прохождения вакцинации достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.