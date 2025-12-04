В Сергиевом Посаде заработал новый пост скорой помощи

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа начал работать новый пост скорой помощи, рассчитанный на 2 круглосуточные бригады. Он обслуживает 9 ближайших населенных пунктов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно повышать доступность экстренной медицинской помощи, а также создавать комфортные условия для сотрудников скорой помощи, на плечи которых ложится колоссальная нагрузка. В этом году мы открыли в Подмосковье 2 поста скорой помощи — в Хотьково и Балашихе», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новый пост скорой помощи в Хотьково размещен в здании поликлиники и оснащен всем необходимым для эффективной работы, а также отдельными комнатами для отдыха персонала, кухней. Кроме того, оборудован теплый гараж.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.