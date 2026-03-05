В Сергиево-Посадском округе детям участников СВО проверили зрение

Обследование зрения для детей участников СВО прошло 3 марта в Сергиево-Посадском округе. Акцию организовали торгово-промышленная палата совместно с центром офтальмохирургии «Светозар» в рамках программы поддержки семей военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профессиональный осмотр провели в рамках совместной инициативы торгово-промышленной палаты и центра офтальмохирургии «Светозар». Акция стала частью программы «Защитникам на фронте и в тылу», направленной на поддержку семей участников СВО.

«Торгово-промышленная палата округа совместно с партией «Единая Россия» продолжают важную инициативу в рамках программы „Защитникам на фронте и в тылу“. Цель нашего сегодняшнего визита — это реальная помощь детям, потому что здоровье ребенка — это фундамент благополучного будущего всего нашего округа», — сообщила Юлия Шелементьева, заместитель начальника отдела поддержки предпринимательства торгово-промышленной палаты Сергиево-Посадского округа.

В ходе акции юные пациенты прошли комплексное диагностическое обследование. Врач провел осмотр, поставил диагнозы и при необходимости дал рекомендации по дальнейшему лечению.

«Важно, чтобы каждый человек на своем рабочем месте, в тылу, оказывал посильную помощь ветеранам СВО, а также членам их семей», — отметила Елена Димакова, директор центра офтальмохирургии «Светозар», член политсовета местного отделения партии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.