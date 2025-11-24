В Сергиево-Посадской больнице отремонтировали кровлю в отделениях медучреждения

Работы по замене покрытия удалось провести до наступления серьезных холодов за счет средств субсидии, выделенной в этом году министерством здравоохранения Московской области. Благодаря замене кровли улучшатся условия пребывания в медучреждении как для пациентов, так и для персонала.

Также завершился капитальный ремонт в отделении патанатомии. Это важное подразделение Сергиево-Посадской больницы, где проводятся различные исследования, которые помогают определить дальнейшую тактику лечения пациентов.

«В отделении заменили окна и двери, обновили системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. Полностью отремонтировали полы, стены и потолок, установили новые светильники и сантехническое оборудование», — рассказала Лариса Митрофанова, заместитель главного врача по хозяйственной части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.