В сенсорной комнате больницы Мытищ юных пациентов лечат от страхов и стрессов

В детской поликлинике № 1 округа Мытищи открыли сенсорную комнату. Здесь вместе с психологом-логопедом можно преодолеть проблемы коммуникативного порядка, решить вопросы эмоционального напряжения, скорректировать речь, проработать тревожное состояние и низкую самооценку. В лечении используются как коррекционные методики, так и психо-эмоциональной разгрузки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В сенсорной комнате юных пациентов лечат не медикаментами, а играми и сказками. На занятия к психологу — логопеду Наталье Озеровой ежедневно приходят не менее 15 детей и подростков: самому маленькому еще нет 3 лет, самому взрослому уже 17.

Сенсорная комната погружает ребенка в интерактивное пространство, создавая особые условия для его взаимодействия с окружающим миром — через свет, цвет, звуки, запахи и поверхности разной фактуры. Зеркальный шар, вращающиеся огни и солнечный проектор создают поистине волшебную атмосферу: такие цвето-динамические эффекты способствуют улучшению концентрации внимания и повышают стрессоустойчивость.

Так называемый «сухой бассейн» используется и для релаксации, и для активных игр. Лежа в бассейне, ребенок может принять позу, которая соответствует уровню его мышечного тонуса.

По словам психолога, это в разы упрощает сопряжение тела и внутреннего состояния пациента, обеспечивая глубокую мышечную релаксацию. Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением стимулирует тактильные ощущения, позволяет концентрировать внимание, формирует представление о цвете и способствует развитию внимания.

«Психоэмоциональная коррекция — это всегда в определенном смысле эксперимент, в каждом случае подбирается индивидуальный подход к ребенку. Сенсорная комната позволяет активно использовать блоки релаксационного и активизирующего характера. При работе с речью используем игровые техники, а при работе с мелкой моторикой — подключаем сенсорные моменты. Иногда получается практически сразу подобрать правильную стратегию психологической коррекции, но чаще надо настраиваться на длительный процесс. Шаг за шагом, помогая ребенку поверить в себя», — рассказала психолог-логопед детской поликлиники № 1 Наталья Озерова.

Сенсорную комнату пациенты детской поликлиники № 1могут посещать по направлению от участкового врача-педиатра, после консультации невролога, который исключит физиологические причины психоэмоциональных нарушений.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.