В России зимой увеличилось число обращений к офтальмологам

В зимний период россияне чаще обращаются к офтальмологам с жалобами на сухость глаз в помещениях и слезотечение на улице. По словам профессора, доктора медицинских наук и руководителя Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игоря Азнауряна, сухой воздух в отапливаемых помещениях приводит к испарению слезной пленки, а холод и ветер на улице вызывают раздражение глаз и рефлекторное слезотечение.

Врач отметил, что увлажняющие капли дают лишь временное облегчение и не устраняют причину проблемы. Для поддержания здоровья глаз зимой Азнаурян рекомендует регулярно проходить диагностику у специалиста, особенно детям, чье зрение наиболее уязвимо.

«Внешне безобидные симптомы могут быть как индивидуальной реакцией, так и признаком развивающегося синдрома сухого глаза или другого заболевания. Особенная бдительность рекомендована родителям: в связи с повышенной уязвимостью детского зрения, регулярные осмотры в профильных клиниках должны стать обязательной практикой», — пояснил профессор в эфире радио Sputnik.

Азнаурян также советует зимой носить солнцезащитные очки для защиты глаз от ветра, осадков и ультрафиолета. Перспективным методом профилактики он назвал лазерную стимуляцию слезных желез, которая помогает восстановить естественную функцию слезообразования. Врач напомнил о важности гимнастики для глаз: каждые 20 минут работы за монитором делать перерыв и смотреть вдаль, а при дискомфорте аккуратно промокать глаза чистой салфеткой, избегая трения.

