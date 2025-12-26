В России зафиксировали резкий рост случаев «мышиной лихорадки»

В России с января по октябрь 2025 года зарегистрировали вспышку геморрагической лихорадки с почечным синдромом, известной как «мышиная лихорадка». Более 80% заболевших составили городские жители, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия» .

Всплеск заболеваемости «мышиной лихорадкой» зафиксировали в восьми федеральных округах и 54 регионах России. По данным Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии, за десять месяцев 2025 года инфекцией заразились свыше 3,3 тыс. человек — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее заметный рост отмечен на Урале, в Саратовской, Орловской областях, Башкирии, Оренбургской области и Удмуртии.

В Роспотребнадзоре пояснили, что причиной вспышки стали аномально теплые осень и зима, что привело к увеличению численности грызунов — основных переносчиков инфекции. В Приволжском федеральном округе зарегистрировано более 80% всех случаев, особенно в городах. В некоторых регионах, например, в Димитровграде, число заболевших выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что «мышиная лихорадка» не передается от человека к человеку, а заражение происходит через продукты, воду или пыль, загрязненные выделениями грызунов. Среди симптомов — высокая температура, головная боль, боли в спине и признаки поражения почек. В тяжелых случаях возможно развитие почечной недостаточности, однако большинство пациентов переносят болезнь в легкой форме.

Вакцины от «мышиной лихорадки» не существует. Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики: тщательно мыть руки и продукты, использовать маски при уборке помещений, где могут быть грызуны, и хранить пищу в недоступных для них местах. Особую осторожность советуют соблюдать дачникам, охотникам и любителям отдыха на природе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.