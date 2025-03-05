В России за 10 лет смертность снизилась до исторического минимума

Мурашко заявил о снижении смертности в РФ до исторического минимума

Общая смертность в России за последние десять лет снизилась до минимальных значений в связи с внедрением стандартов клинических рекомендаций в систему здравоохранения. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС .

«За 10 лет внедрения стандартов клинических рекомендаций общая смертность достигла исторического минимума», — заявил министр на правительственном часе в Госдуме.

В России также повысилась эффективность использования больничных коек — их оборот увеличился на 70%. Это позволило не только ускорить процесс лечения пациентов и их возвращения к работе, но и улучшить показатели производительности труда медицинского персонала.

Как отметил Мурашко, оптимизация рабочих процессов помогла решить проблему нехватки медицинских работников. В результате этих изменений сократились очереди в поликлиниках, уменьшилось время ожидания консультаций, а медицинская помощь стала доступнее.

Все эти факторы положительно повлияли на экономическую составляющую системы здравоохранения.