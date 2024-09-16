В России сократилось число клинических исследований медицинских препаратов

По итогам I половины текущего года число одобренных клинических исследований в России сократилось более чем на четверть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Исследования необходимы для регистрации новых препаратов, сообщает «Коммерсант» .

Согласно отчету Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), с января по июнь 2024 года число выданных российским Минздравом разрешений на проведение испытаний новых лекарственных препаратов снизилось на 26,4% год к году. При этом цифры по всем видам клинических испытаний не приводятся.

Всего за отчетный период было одобрено 8 международных клинических исследований, что на 94,3% меньше показателей за первые II квартала 2017–2021 годов.

Также в стране снижается число испытаний дженериков, проводимых отечественными компаниями. Благодаря исследованиям российский фармацевтический рынок растет два года подряд. В отраслевой ассоциации считают, что происходящее может говорить об окончании основного этапа разработки аналогов наиболее востребованных средств.

Ранее стало известно, что жизненно важные лекарства в России начнут закупать по новому механизму, который начнет работать с 1 июля 2025 года.