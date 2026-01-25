В России разработали диагностическую тест‑систему для выявления вируса Нипах

«Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. Ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту случаев завоза вируса в Россию не зафиксировано. В пунктах пропуска через государственную границу имеется достаточное количество тест-систем, позволяющих своевременно проводить лабораторную диагностику вируса.

Ранее стало известно, что в Индии зафиксировали первый смертельный случай от нового вируса Нипах, от которого нет вакцины. По данным ВОЗ, показатель смертности при этом вирусе оценивается от 40 до 75%.

В настоящее время в Индии зафиксировано 5 случаев заражения. Власти принимают меры для локализации вспышки вируса Нипах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.