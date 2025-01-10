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В роддоме Подольска на новогодних праздниках родилось более 80 детей

В Подольском роддоме на Рождество появились на свет пять малышей. Всего в праздничные дни в Подольске родились 84 малыша, из них 34 мальчика и 50 девочек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В начале нового года 3 января на свет появилась королевская двойня — разнополые малыши. Маму с новорожденными уже выписали, они чувствуют себя хорошо. В рождественскую ночь врачи приняли пять родов.

Девочек чаще всего называли Мария, Варвара и Василиса, а мальчиков — Максим, Святослав и Александр.

К концу 2024 года в отделениях Подольского роддома завершили плановый ремонт, который длился два с половиной месяца. Обновили женскую консультацию, регистратуру, гинекологическое отделение.

Теперь в женской консультации пациенток встречают светлые уютные коридоры, удобные лавочки, есть детская игровая зона.

В отделении обновили регистратуру, заменили двери, отремонтировали пол и потолки, санузлы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.