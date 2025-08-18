В роддоме МОЦОМД приступили к работе два врача акушера-гинеколога

Врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения Петр Андреев, пришел с опытом работы в родильном доме № 27 имени В. В. Вересаева и гинекологическом отделении клинической больницы имени В. П. Демихова Филиал № 1. Выпускник Первого Московского Государственного университета имени И. М. Сеченова по направлению «Лечебное дело», он с отличием окончил ординатуру в Российском университете медицины по специальности «Акушерство и гинекология».

Опытный врач-акушер-гинеколог акушерского обсервационного отделения Виктор Трифан Каприан, — выпускник Ростовского государственного медицинского университета и ординатуры по акушерству и гинекологии Тульского государственного университета. Его мастерство подкреплено переподготовкой по УЗИ, полученной в Российском университете дружбы народов. За плечами Виктора Каприана — годы успешной практики в ведущих государственных и частных клиниках Москвы.

«Приход новых специалистов — это значительное усиление команды МОЦОМД, направленное на повышение качества и доступности медицинской помощи для будущих мам и новорожденных. Оба врача обладают высокой квалификацией и обширным опытом, что позволит им эффективно решать широкий спектр клинических задач», — подчеркнула заведующая родильным стационаром МОЦОМД Татьяна Мельник.

Оба врача уже приступили к работе и принимают активное участие в клинической деятельности родильного дома. Приход новых кадров является частью стратегии МОЦОМД по привлечению лучших специалистов в области акушерства и гинекологии для обеспечения высококачественной медицинской помощи женщинам и детям Московской области и позволит увеличить пропускную способность родильного дома и сократить время ожидания для пациенток, нуждающихся в специализированной помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.