В роддоме Клина с беременными занимаются йогой

Занятия йогой в Клинском роддоме открыли в этом году. Проводятся они бесплатно. Инициатором стала акушерка Анастасия Панова, мастер спорта по художественной гимнастике. Врачи отмечают, что такая практика вносит положительный вклад в течение беременности, в подготовку к родам. Помогают упражнения и непосредственно во время появления на свет малыша. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Плавные движения, глубокое дыхание. Нагрузка небольшая, ведь на ковриках будущие мамы. Анастасия Лазорцева в йоге — новичок. Имела примерное представление. Но никогда не практиковала. Зато сейчас, когда под сердцем растет малыш, поняла — йога это то, что ей необходимо.

«Видела в интернете. Сейчас это популярно — йога, растяжка. Но мне было интересно заниматься среди людей в таком же положении, как и я. И тем более, с тренером», — пояснила Анастасия Лазорцева.

Инструктор показывает девочкам, как дышать, как правильно становиться в родах, кто идет на партнерские роды.

«Я показываю правильный массаж для родов. Я учу женщин не волноваться. Слушать акушерку. И мы с ними проговариваем, как подключать дыхание и также психосоматику», — рассказала Анастасия Панова.

Кроме того, йога позволяет отвлечься и улучшает настроение. Программа, как и сама беременность делится на три части. Набор асан зависит от триместра.

«Это только работа таза, плечи. Очень сильная идет нагрузка на спину. Все легко. И у нас даже кто не гнется, может все сделать», — поделилась Анастасия Панова.

Помимо физических занятий, Анастасия рассказывает, как проходят роды и почему важно быть к ним подготовленным. Врачи надеются, что хорошая привычка заниматься йогой сохранится у женщин и после того, как они стану мамами. Ведь многие упражнения можно делать вместе с малышом.

Записаться на занятия можно через чат «Женское здоровье_Клин» в Тelegram. Собирается группа раз в неделю, расписание плавающее и зависит от дежурств инструктора, участие бесплатное. Также по вторникам в 13:00 проходят традиционные ознакомительные экскурсии по роддому.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.