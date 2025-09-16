В роддоме Балашихи открыли детский центр «Микропедиатр Саввино»

Центр «Микропедиатр Саввино» открыли в Балашихинском родильном доме. Новый центр будет оказывать специализированную помощь самым маленьким пациентам — новорожденным детям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главная задача центра — обеспечить качественное наблюдение и лечение детей, чтобы они могли находиться вместе с мамой и получать необходимую поддержку. В центре оборудован консультативный кабинет, кабинет дневного стационара, где могут находиться мама с ребенком, а также комната отдыха и ожидания.

«Мы торжественно открыли медицинский центр «Микропедиатр Саввино». Теперь он будет обслуживать наших пациентов, в первую очередь рожденных в нашем учреждении, и, конечно, других малышей округа», — отметил главный врач Балашихинского роддома Михаил Кудрявцев.

В детский центр могут обратиться пациенты по ОМС по направлению врача из детской поликлиники. Опытные специалисты проконсультируют по любым вопросам, связанным со здоровьем и уходом за ребенком от 0 до 3-х лет.

Родители уже выразили благодарность за появление такого важного медучреждения рядом с домом.

«Для нас, как для родителей, это очень важно. Это забота о наших детях, и теперь мы можем получить ее рядом с домом», — поделилась мама двоих детей Юлия Крушельницкая.

Открытие центра «Микропедиатр Саввино» было приурочено ко дню рождения родильного дома и стало важным шагом в развитии перинатальной и детской медицины региона.

Детский центр «Микропедиатр Саввино» работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00. Он находится по адресу: г. Балашиха, ул. Саввинская, дом № 15, отдельный вход с торца здания справа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.