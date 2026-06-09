В роддома Подмосковья поставили 95 единиц неонатального оборудования

В медицинские учреждения родовспоможения Московской области с начала года поставили 95 единиц современного оборудования на сумму более 211 млн рублей. Техника поступила в родильные дома и перинатальные центры региона в рамках нацпроектов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе продолжают оснащать службу родовспоможения современной медтехникой. В больницы поступают аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, инкубаторы, открытые реанимационные системы, фетальные мониторы, аппараты УЗИ и другое оборудование.

«Сегодня в Московской области работают 17 родильных домов, 6 перинатальных центров и Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. С начала года мы поставили в них 95 единиц оборудования на сумму свыше 211 млн рублей. Современная техника позволяет оказывать медицинскую помощь беременным женщинам и новорожденным на самом высоком уровне, в том числе выхаживать детей, родившихся раньше срока. А всего в этом году планируем поставить 311 единиц такого оборудования на общую сумму почти 500 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в 19 роддомов и перинатальных центров. Его используют для наблюдения за состоянием беременных, оказания помощи новорожденным и выхаживания недоношенных детей. Закупку провели по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Кроме того, в регионе реализуют нацпроект «Семья», по которому строят новые учреждения и оснащают действующие медорганизации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.