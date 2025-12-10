В РФ зарегистрировали препарат для иммунотерапии рака легкого

В России появился инновационный препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого. PD-1 ингибитор «Арейма» был зарегистрирован Минздравом РФ, сообщает РИА Новости .

Производством препарата займется компания «Петровакс Фарм» в партнерстве с НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. В этот процесс в том числе входит синтез субстанции.

Лекарство сможет обеспечить снижение затрат до 7,5 млрд рублей по сравнению с альтернативными ингибиторами PD-1/PD-L1. А внедрение современных методов лечения рака позволит снизить смертность и улучшить прогнозы пациентов.

Президент компании «Петровакс» Михаил Цыферов отметил, что сейчас в РФ есть несколько иммунопрепаратов. Но возможность их широкого применения зачастую определяется ценой.

Ранее врач-онколог Вадим Гутник рассказал, что иммунотерапия вытесняет химиотерапию в лечении рака. По его словам, разработка вакцин в сфере онкотерапии — это очень перспективное направление, но речи о полной победе над раком пока не идет.

