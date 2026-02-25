сегодня в 16:26

В Раменском округе 3 марта проведут лекцию о здоровье суставов

Лекция «Здоровые суставы и позвоночник» пройдет 3 марта в 13:00 в Раменской центральной библиотеке на улице Советской, дом 19. Участникам предложат образовательную программу и доврачебное обследование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие организует школа здоровья Раменской больницы. Встреча будет открыта для всех жителей округа, в том числе для участников проекта «Активное долголетие». Вход свободный, предварительная запись не требуется.

Руководитель школы здоровья, врач-физиотерапевт Виктория Догорян отметила, что подобные лекции помогают освоить навыки самоконтроля артериального давления и правила оказания первой помощи при обострениях и гипертонических кризах.

«Такие занятия формируют ответственное отношение к собственному здоровью и повышают мотивацию к выполнению врачебных рекомендаций», — пояснила Виктория Догорян.

Образовательные встречи с медицинскими специалистами в Раменском проходят еженедельно. Врачи на практических примерах рассказывают о профилактике различных заболеваний и значении здорового образа жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.