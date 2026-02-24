В Раменском и Солнечногорске Подмосковья заготовили 64 л крови

Почти 200 человек приняли участие в донорских акциях в Раменском и Солнечногорске накануне Дня защитника Отечества. В результате удалось заготовить около 64 литров крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В акциях участвовали сотрудники военного следственного отдела СК России, Росгвардии и МЧС, а также студенты медицинского колледжа. Будущие медики пришли на выездную донацию, чтобы получить первый профессиональный опыт.

«Хочется попробовать что-то новое, своими глазами увидеть, как проходит забор крови. А в будущем мы и сами обязательно станем донорами», — поделились студентки второго курса медицинского колледжа Майя Овакилян и Юля Висханова.

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Екатерина Даманская сдала кровь в 26-й раз. Она продолжает семейную традицию — ее отец был почетным донором.

«Мой папа был почетным донором, для него это было делом чести. 16 лет назад я впервые сдала кровь и поняла: это помощь тем, кто в ней нуждается. Теперь я продолжаю его дело», — рассказала Екатерина.

Во время акции участники могли ознакомиться со специальным выпуском газеты Московского областного центра крови, посвященным 23 февраля. В издании опубликованы истории сотрудников, служивших в горячих точках и ставших ветеранами боевых действий.

«Прочитав эти истории, понимаешь: хочется, чтобы таких людей становилось больше. Чтобы было на кого равняться», — отметил волонтер Антон Андреев.

