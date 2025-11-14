В Раменской больнице обсудили цифровизацию системы здравоохранения

В Раменской больнице прошел традиционный «Здравчас», посвященный теме цифровизации системы здравоохранения. В центре внимания было внедрение современных технологий для повышения качества и доступности медицинской помощи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе совещания доклады зачитали специалисты Раменской больницы:

Алексей Борзов, начальник отдела АСУ, представил доклад «Единый цифровой контур. Проблемы процесса цифровизации», в котором рассказал о создании единой цифровой платформы в здравоохранении и возникающих при этом вызовах;

Александр Кошелев, заведующий хирургическим стационаром, поделился опытом использования стационарной электронной медицинской карты, представив взгляд врача на преимущества и возможности этого инструмента;

Анастасия Демьяненко, заведующая педиатрическим отделением детского поликлинического отделения, рассказала о внедрении телемедицинских консультаций в практике врача-педиатра, подчеркнув их важность для оперативной помощи маленьким пациентам.

Единый цифровой контур, объединяющий информационные технологии и программное обеспечение, позволяет стандартизировать процессы и повысить эффективность работы всей системы здравоохранения. Это значит, что пациенты смогут получать более качественную и своевременную медицинскую помощь, а врачи — работать с удобными и прогрессивными инструментами.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев поделился о том, что Раменская больница активно внедряет цифровые решения, чтобы сделать здравоохранение в нашем округе еще более современным и ориентированным на нужды пациентов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.