В Пушкинском округе расширяют меры поддержки медиков

Депутат совета депутатов Пушкинского округа Анна Дунаева 18 марта посетила Московскую областную больницу имени профессора В.Н. Розанова и обсудила с руководством вопросы социальной поддержки врачей. В округе действуют компенсации аренды жилья, подъемные и другие меры для привлечения и удержания специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Дунаева встретилась с заведующим центром анестезиологии и реанимации Михаилом Козиевым. Основной темой разговора стало развитие системы социальной поддержки медработников, в том числе решение жилищных вопросов.

Примером эффективности таких мер стала история самого Михаила Козиева. Врач переехал в Пушкинский из Иркутской области, имея значительный профессиональный опыт. На новом месте у него не было собственного жилья, однако благодаря компенсации части арендной платы специалист смог оперативно решить этот вопрос.

В округе действует пакет социальных гарантий для медиков. Он включает компенсацию найма жилья, подъемные при трудоустройстве, частичную компенсацию транспортных расходов, премии главы округа для награжденных знаком «Отличник здравоохранения», предоставление служебного жилья и земельных участков, зачисление детей в детские сады и бесплатное посещение бассейна.

«Мы тесно взаимодействуем в части развития учреждения, оказываем поддержку молодым специалистам и врачам, чтобы повысить привлекательность работы и удерживать сотрудников в нашем округе. Сейчас фиксируется прирост специалистов — за 2025 год штат работников увеличился на 57 человек», — сказал Максим Красноцветов.

Глава округа отметил положительную динамику в кадровом обеспечении системы здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.