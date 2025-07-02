В поселке Лесхоз Сергиево-Посадского округа после капремонта открылась амбулатория

Амбулатория в Лесхозе обслуживает около 4 тысяч человек — оказывает медицинскую помощь жителям п. Лесхоз, с. Сватково, д. Наугольное, д. Зубачево. Располагается на первом этаже пятиэтажного дома, с отдельным входом. Основная функциональная деятельность амбулатории — оказание первичной врачебной медико-санитарной и доврачебной помощи, диагностика и лечение острых заболеваний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений и других состояний, диспансерное наблюдение за больными хроническими заболеваниями, мероприятия по медицинской реабилитации. В задачи амбулатории также входит: оказание неотложной медицинской помощи больным при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи.

Летом 2024 года по программе министерства здравоохранения Московской области в медпункте начался капитальный ремонт. Подрядчики заменили коммуникации, батареи, смонтировали новые системы водо- и электроснабжения, выполнили косметический ремонт. Перед открытием в амбулатории побывали глава округа Оксана Ероханова и главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев. Осмотреть обновленные кабинеты пригласили и активных жительниц поселка. Они поблагодарили врачей и власти, подчеркнув, что очень рады возобновлению приема медиков в шаговой доступности от дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.