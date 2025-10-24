В поликлинике № 2 Домодедова поставили новую МРТ-аппаратуру

С 24 октября жители Домодедово смогут воспользоваться новыми возможностями диагностики: в поликлинике № 2 Домодедовской больницы начались исследования на современном аппарате МРТ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первом этапе медики будут проводить исследования, направленные на диагностику заболеваний, таких как МРТ головного мозга, а также шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Направление для обследования может выдать лечащий врач на основании медицинских показаний.

Важно отметить, что пациентам с установленными металлическими изделиями в организме (такими как клипсы, пластины или искусственные суставы) необходимо иметь при себе паспорт или сертификат на медицинское изделие, а также разрешение от оперировавшего врача для проведения МРТ. Без этой документации исследование проведено не будет.

Новый магнитно-резонансный томограф поступил в рамках региональных госпрограмм «Здравоохранение Подмосковья» и модернизации первичного звена здравоохранения Московской области. Он имеет отличные технические характеристики, что позволяет проводить исследования высокого качества.

Врачи и рентгенолаборанты прошли специальное обучение для работы с новым оборудованием. Главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов, отметил: «Введение аппарата для проведения МРТ стало значительным шагом вперед в повышении качества и доступности медицинской помощи. Теперь пациенты могут получать современную и точную диагностику рядом с домом».

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является безопасным и современным методом исследования, который позволяет получать высококачественные изображения внутренних органов и тканей, не использует рентгеновские лучи и ионизирующее излучение. Этот метод диагностики назначается лечащими врачами для выявления различных заболеваний и новообразований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.