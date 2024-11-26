В поликлинике Лобни приступила к работе новый врач-педиатр

Ярина окончила «Украинскую медицинскую стоматологическую академию» по специальности «Педиатрия», прошла сертификацию на базе «Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова по специальности «Педиатрия» и пополнила ряды врачей в Лобненской поликлинике.

«Первая рабочая неделя прошла волнительно, но коллектив во многом помогает. Активно включилась в работу, успела провести профосмотр свыше 50 двухлетних детей. Мне очень нравится работать с детьми, я всегда легко нахожу общий язык с ними и с родителями», — поделилась Ярина Яворская.

Кадровый кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Цель программы — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех жителей. Напомним, что в привлечении специалистов помогают различные меры соцподдержки, действующие в регионе — «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.